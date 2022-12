Coupe du monde: une finale de rêve pour écrire l’Histoire

Qui de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi permettra à son pays de soulever le trophée pour la troisième fois de son Histoire ? La question est sur toutes les lèvres d’un monde partagé entre l’envie de voir le prodige français devenir le premier joueur à décrocher deux sacres avant ses 24 ans et celle de permettre à Lionel Messi d’asseoir totalement sa domination sur le ballon rond. « Nous allons devoir gérer des émotions, notamment pour ceux qui n’étaient pas là en 2018. Cela fait partie du job de coach de mettre tout en œuvre pour que ses gars puissent obtenir ce qu’ils désirent plus que tout ». Didier Deschamps la joue à sa manière, c’est-à-dire sans fioriture. Sa placidité transpire dans tous les secteurs d’une équipe de France aussi chirurgicale que clinique. Parfois décriée pour son manque de panache dans le jeu, elle mérite toutefois le respect tant elle dégage une sérénité presque insolente et ce, en dépit des coups du sort survenus avant l’ouverture de la compétition. « Très peu y croyaient au départ », glisse Hugo Lloris avec un léger sourire en coin. « On va tout faire pour sortir vainqueur de cette ultime bataille. Il y a tout d’un grand rendez-vous. Ce match restera dans les annales de l’Histoire du football français ».

Qui sera roi du Qatar ?

Tout comme cette finale doit permettre à l’Argentine de Lionel Messi d’enfin s’adjuger une Coupe qui lui tourne le dos depuis 35 ans et la régalade de Diego Maradona. Un lutin prodigieux qui possède son digne successeur avec la « Pulga », le GOAT actuel et l’homme sur qui tous les regards seront tournés pendant la finale. SA finale. « Ce sera mon dernier match avec l’équipe nationale. Je tiens donc à le terminer sur une jolie note ». Lionel Messi ne s’encombre pas de mots inutiles. Il vise l’efficacité, à l’image de tout le vestiaire de l’Albiceleste. Un groupe de guerriers, pour ne pas dire de salopards, dont l’unique mission sera de combler un peuple totalement dévolu à sa cause. Pour accrocher une troisième étoile sur son maillot, un but également poursuivi par les Bleus qui pourraient devenir la première nation à conserver son sacre depuis le Brésil du roi Pelé (1958-1962).