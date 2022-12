Si des commerçants ont pris place dans les roulottes, d’autres peuvent être visitées par le public.

La place du Rivage accueille aussi ce dimanche la première étape du Viva for Life Tour. L’animatrice Fanny Jandrain y fera halte à partir de 16h pour réaliser un défi et récolter par la même occasion des dons pour l’opération Viva For Life.