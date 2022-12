Prudence si vous sortez de chez vous dans les prochaines heures: double alerte de l’IRM, jusqu’à -10 degrés par endroits!

Le code jaune entre en vigueur dans le cas où 1 à 5 centimètres de neige sont attendus en six heures, si 5 à 10 centimètres de neige sont attendus en 24 heures mais également dans le cas où du verglas ou des plaques de glace sont possibles par endroits. Une alerte jaune pour du brouillard a par ailleurs été annoncée, mais, en Wallonie, elle concerne uniquement la province du Hainaut entre 18h00 et 01h00.

Les prévisions météo Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux (essentiellement des nuages élevés) à serein dans la plupart des régions. On notera tout de même un risque de de brouillards givrants temporairement dans l'ouest et le nord du pays mais ceux-ci ne devraient pas perdurer toute la nuit. Les températures minimales plongeront à nouveau bien bas avec des valeurs comprises entre -4 degrés en Basse Belgique et -10 degrés en haute Belgique (voire localement plus bas dans certaines cuvettes/vallées ardennaises). Le vent sera faible à modéré et reviendra au secteur sud-est.

Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé et de bonnes gelées matinales. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement avec l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest en fin de journée. Il n'est pas exclu que les premières précipitations soient localement verglaçantes avec l'arrivée des premières pluies sur l'ouest en fin d'après-midi/soirée. De l'air plus doux gagnera graduellement nos régions et les températures atteindront, en fin de journée, des valeurs de -2 degrés en haute Ardenne et de 0 à +3 degrés en plaine. Le vent sera modéré, à parfois assez fort sur le relief, et virera du sud-est au sud.