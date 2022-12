Viva for Life a débuté ce samedi soir à Bertrix: voici comment faire un don (photos)

Les animateurs se relaieront sans interruption pendant 6 jours et 6 nuits, du 17 au 23 décembre, pour diffuser les chansons choisies par les auditrices et auditeurs faisant un don à l’opération de lutte contre la précarité infantile.

Depuis 2013, Viva for Life a permis de financer 924 projets différents pour 285 associations à Bruxelles et en Wallonie, souligne le service public. Les financements concernent essentiellement des renforcements d’équipe afin de mieux répondre aux besoins des enfants et de leurs familles. Plus de la moitié des projets financés concernent les structures de la petite enfance. L’autre moitié concerne le secteur de l’aide à la jeunesse (15 %), la lutte contre la pauvreté (12 %), les maisons d’accueil (10 %) et des secteurs divers tels que la santé ou l’éducation permanente (12 %).