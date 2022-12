Standard: rupture avec Nicolas Raskin!

Le joueur a sifflé lui-même la fin de la récréation, samedi, en publiant sur Instagram un message on ne peut plus explicite. « Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu, mais pas étonné ».

Compliqué dès le début, le dossier est donc enterré, ce qui signifie que le Standard ne touchera pas d’indemnité de transfert, ce qui, pour le club liégeois, était l’objectif espéré et le but de la manœuvre, lors du départ de son jeune milieu de terrain, dont le contrat expirera le 30 juin 2023.