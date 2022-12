Coffret cadeau: Liège en duo

Embarras du choix et chasse aux bonnes affaires. À ce propos, petit focus sur une initiative qui prend de l’ampleur à chaque millésime : « Liège en duo ».

Nicolas Steils a élaboré un coffret cadeau ciblé sur Liège et sa province. 44 activités y sont proposées selon le principe du « un pour deux » (un payant un gratuit). Au nombre de ces activités de loisirs, on compte 12 restaurants et deux hôtels.