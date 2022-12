Lecture: l’Amigo, 500 ans d’Histoire

C’est sous ce nom que l’on désignait le cachot de police de Bruxelles, installé derrière l’Hôtel de ville depuis 1522. L’expression était également utilisée en Wallonie. Aujourd’hui « aller à l’Amigo » est un signe d’aisance et de goût. La prison fut démolie peu avant 1930 et c’est grâce à l’Expo 58 que le terrain vague accueillit un véritable palace, à l’initiative d’Armand Blaton. On ne compte plus les « célébrités » qui ont séjourné depuis lors dans ce 5 étoiles passé dans le giron du groupe Rocco Forte.

Ces 500 ans d’histoire sont plaisamment contées dans le livre qui vient de paraître à La Renaissance du Livre, sous la plume de Benoît Vandevelde pour qui l’hôtellerie n’a plus guère de secrets. Histoire et anecdote s’y mêlent. Manque juste un livre d’or photographique.