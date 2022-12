Routes glissantes et brouillard: attention si vous prenez la route ce dimanche!

«La neige va fondre»

Par la rédaction

Si vous aviez rêvé d’un Noël blanc, il faudra reporter vos ambitions à l’année prochaine...

« Les températures vont remonter dans la nuit de dimanche à lundi », avertit David Dehenauw.

En début de semaine, le temps sera doux mais venteux, très nuageux et souvent pluvieux.

« Nous serons partis pour une semaine automnale avec des températures entre 10 et 12 degrés en plaine », prédit le météorologue. «Dans les Ardennes, ce sera le dégel avec des températures de 5-6 degrés durant les journées et parfois des pluies ou des averses avec des rafales jusque 60 km/h. Ce sera le cas lundi, mercredi et vendredi. La nébuosité sera variable et abondante et ça va durer jusqu’à Noël avec des températures très douces pour la saison. Normalement, il n’y aura pas de retour du froid avant la fin de l’année. »

J.M.