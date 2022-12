«Non mais c’est une blague?», «Carton rouge TF1», «Jean-Pierre aurait pu revêtir un costume»: bad buzz lors de la cérémonie Miss France à cause de la présence d’un cheval pendant le show (photos)

Ce samedi soir avait lieu la cérémonie Miss France 2023 sur TF1. Si comme souvent l’émission a abondamment été commentée, une séquence n’est pas passée du tout chez de nombreux téléspectateurs. En cause : la présence d’un cheval pendant le show.

Lors d’un tableau, un cheval était en effet présent sur le plateau. Une séquence qui n’a pas plu du tout sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs se demandant si c’était vraiment l’endroit pour faire venir le faire parader.

« Pas sûre que ce soit bien utile le cheval sous les projecteurs », « Madame Alexia Laroche-Joubert qui a décidé de supprimer les tigres dans Fort Boyard ramène un cheval dans une salle avec plus de 10 personnes… je trouve ça pas foufou ! Sois on fait tout, sois on ne fait rien. », « CARTON ROUGE TF1 pour la présence d’un cheval sur scène », « LES ANIMAUX NE SONT PAS DES JOUETS ! », « il y a que moi que ça dérange le cheval sur le plateau ? », peut-on notamment lire sur Twitter.