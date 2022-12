Marc Delire est convaincu de la victoire de la France à la Coupe du monde: «Elle va faire croire à l’Argentine qu’elle a le match en main» (vidéo)

La France et l’Argentine s’affronteront ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2022. Qui des Bleus ou de l’Albiceleste repartira avec une troisième étoile sur son maillot ? C’est évidemment la question que tout le monde se pose et qui a alimenté le débat dans l’émission « Dans le vestiaire » de RTL Sport.

Pour Marc Delire, il n’y a aucun doute : le trophée repartira dans l’Hexagone. « La France va gagner, car elle a le meilleur entraîneur du monde, qui sait ce que ‘gagner’ veut dire et qui va avoir les moyens de sa politique », commente Delire. « Il a en face de lui un joueur comme Messi. Il a chaque fois trouvé une solution aux problèmes. Il va faire croire à l’Argentine qu’elle a le match en main. »

Le consultant estime également que Kylian Mbappé sera « le futur meilleur joueur du monde ».

de videos

Dans le camp d’en face, Thomas Chatelle voit plutôt un sacre de l’Argentine. « La passion l’emportera sur la raison », lance-t-il « Tout un peuple, tout le monde entier est derrière l’Argentine, derrière un joueur. L’Argentine a trouvé un équilibre, que ce soit avec Alvarez jusqu’au gardien de but, ils sont tous avec Messi Cette équipe-là est capable de battre une France très décevante et qui aurait dû perdre contre le Maroc. Et avec un Mbappé pas du tout impressionnant. »