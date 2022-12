EDITO – Miss France: Ici la voix…

Elles étaient pulpeuses, parfaites épouses en devenir dans les premières années du concours… Elles se sont tour à tour présentées comme indépendantes, filiformes, cheveux plus courts, drôles, ambitieuses… Aujourd’hui, en 2022, elles se veulent fortes, combatives, décidées à faire entendre leur voix (c’était le gimmick de plusieurs portraits…). Les discours (certes formatés) évoluent, les mentalités aussi, les causes défendues par chacune d’entre elles correspondent aux préoccupations du moment et les goûts des votants varient au fil du temps (et la petite pensée pour Geneviève de Fontenay demeure) mais il est ce moment crucial qui ne prend pas une ride et correspond toujours au pic d’audience de la chaîne (euh non, pas le duo Gims/Carla Bruni) : le défilé en maillots de bain (et quelle classe parisienne dans le choix de ces tenues !) qui précède le passage de 30 à 15 candidates. C’est le physique qui donne de la voix… et permet d’en rapporter (on ne vous apprend rien).

Lire aussi «Non mais c’est une blague?», «Carton rouge TF1», «Jean-Pierre aurait pu revêtir un costume»: bad buzz lors de la cérémonie Miss France à cause de la présence d’un cheval pendant le show (photos)

Mais au fait, est-on encore autorisé, en 2022, à établir juste sur base de l’« enveloppe » (notre jugement étant porté sur ce seul élément puisqu’on ne leur a pas demandé non plus de disserter pendant des heures, soyons honnête), un top 3 des candidates ? Ou bien risque-t-on d’être brûlé sur le bûcher, par l’inquisition bien-pensante wokiste ? L’époque polémique nous pousserait même à nous interroger sur le fait que personne (entendez par là des groupes d’influence) n’a encore réussi à clouer au pilori cette élection… Et tant mieux ! Comme quoi les traditions de cette bonne vieille France sont plus solides – à condition d’évoluer avec leur temps – que le sempiternel débat sur la femme-objet (qui, lui, demeure chez certains malgré les contre-exemples).