Deux missiles balistiques ont été tirés par la Corée du Nord dans la mer du Japon

Les missiles ont été détectés entre 11H13 (03H13 HB) et 12H05 (04H05 HB).

« Notre armée a renforcé la surveillance et la vigilance tout en coopérant étroitement avec les États-Unis et en maintenant un état de préparation complet », a ajouté l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

« Cela menace la paix et la sécurité de notre pays, de cette région et de la communauté internationale, et cela est absolument inacceptable », a déclaré le vice-ministre japonais de la Défense Toshiro Ino.

Ce lancement intervient alors que Pyongyang a annoncé vendredi avoir testé un « moteur à combustible solide de forte poussée », que son média d’État KCNA a qualifié de test important « pour le développement d’un système d’armement stratégique d’un nouveau type ».

Malgré les lourdes sanctions internationales pesant sur ses programmes d’armements, Pyongyang a bâti un arsenal de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Tous ses ICBM sont cependant à carburant liquide. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un considère comme une priorité stratégique le développement de moteurs à combustible solide en vue de fabriquer des missiles plus avancés.

Kim Jong Un a affirmé en 2022 qu’il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde, et a déclaré « irréversible » le statut d’État nucléaire de son pays.

Parmi ses objectifs dévoilés en 2021 figure le développement d’ICBM à combustible solide qui pourraient être lancés depuis la terre ferme ou depuis des sous-marins.

Le test de moteur annoncé vendredi a constitué une étape vers la réalisation de cet objectif mais les experts ignorent à quel stade de développement se trouve la Corée du Nord au sujet de tels missiles.