«Pour l’éternité», «La guerre des étoiles»: la presse française lance les hostilités avant la finale Argentine-France

La France et l’Argentine s’affrontent ce dimanche pour broder une troisième étoile.. Ce dimanche (16h) sur la pelouse du stade Lusail, une des deux équipes sera sacrée championne du monde. L’Argentine pour couronner Lionel Messi, la France pour s’offrir un doublé historique. Et ce dimanche matin, la presse française a lancé les hostilités, encourageant les Bleus.

« Pour l’éternité » titre ainsi le journal l’Equipe. « Après 1998 et 2018, les Bleus de Didier Deschamps s’offriraient un troisième un troisième sacre mondial, le deuxième d’affilée, en s’imposant face à l’Argentine », écrit ainsi le quotidien sportif. Un duel Messi/Mbappé qui est repris depuis plusieurs jours par les différentes presses locales.

« L’équipe de France nourrit le rêve fou de conserver son titre de championne du monde, tout à l’heure, face à l’Argentine de Lionel Messi. Ce serait un exploit immense, sans précédent depuis soixante ans. Et c’est possible », écrit ensuite le quotidien dans ses pages.

Qui remportera une troisième étoile ? 36 ans que l’Argentine attend ce troisième sacre, après ceux de 1978 et 1986, et des finales perdues en 1990 et 2014. La France, après 1998 et 2018, voudrait s’offrit un doublé historique, que seuls le Brésil et l’Italie ont pu réaliser en Coupe du monde. « La guerre des étoiles », titre ce dimanche La Provence en faisant réfère au nom français de « Star Wars. » Le quotidien décrit : « Une finale de rêve, pour décrocher leur troisième étoile mondiale. »

« Une finale, trois étoiles » écrit le Dauphiné Libéré avant d’ajouter : « Le jour de gloire est arrivé. […] Une affiche de rêve qui sera suivie par des millions de téléspectateurs. »