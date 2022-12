«Que le meilleur gagne, que Messi gagne»: la presse argentine rêve d’un troisième sacre mondial face à la France

La presse argentine rêve ce dimanche matin d’un troisième sacre mondial et d’une première Coupe du monde pour Lionel Messi. Entre rêves et espoir, la presse argentine appelle à l’unité nationale pour se rassembler derrière l’Albiceleste. Une finale contre la France qui s’annonce explosive, ce dimanche à 16h.

Et cette finale veut surtout « mettre fin à 36 années de frustrations », écrit la Nacion. Après les titres de 1978 et 1986, l’Albiceleste est proche d’une troisième étoile. « C’est un moment historique : la révolution menée par Lionel Messi a poussé tout un pays dans ses derniers retranchements. Et c’est aujourd’hui la finale parfaite, la finale de rêve », ajoute ainsi le quotidien conservateur. Il analyse ensuite sur la rencontre : « la clé du match sera le contrôle du milieu de terrain » face à une équipe de France qui « se sent favorite mais qui a montré qu’elle n’était pas invincible ».

De son côté, le quotidien Clarin se centre sur Lionel Messi : « C’est sa dernière chance de décrocher la gloire. Voir Messi soulever ce trophée de 36,8 centimètres, 6,175 kilos et fabriqué en or 18 carats est l’image qui manque à l’album de l’histoire de ce sport, le plus populaire de tous. (…) L’enjeu est de revenir au sommet 36 ans plus tard. Avec l’envie irrépressible de donner enfin le trophée à Messi », écrit ainsi le journal sur sa version web. En une du journal ce dimanche, on pouvait lire : « Messi et la sélection, pour (réussir) le rêve de tous. »

C’est le duel Mbappé/Messi qui est sur toutes les lèvres. Le journal Olé revient également sur ce duel entre les deux parisiens : « Messi passe son temps à battre des records de buts, de passes décisives. Et Mbappé, petit à petit, commence à faire de même et ses 23 ans à peine le placent dans une position où il sera difficile pour lui de ne pas battre certains des mêmes records que Leo détruit aujourd’hui. L’un possède le charisme inné qui éveille les rêves dans toutes les régions du monde, où il y a clairement beaucoup plus de fans de Messi que de fans de l’Argentine. L’autre a tout pour devenir son successeur. Il est certain que celui qui gagnera ce duel sera celui qui soulèvera la coupe. Que le meilleur gagne, que Messi gagne. »

« The Last Dance », écrivait le quotidien Olé sur son compte Twitter. Le dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine, c’est probablement ce dimanche. Avec un possible sacre à la clé.