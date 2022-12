Un journaliste danois dérape en direct à la télévision et compare les joueurs marocains à des singes, la chaîne de télévision s’excuse (vidéo)

Un journaliste de la télévision danoise TV2 a été sous le feu des critiques après avoir comparé les liens fusionnels qu’entretiennent les joueurs marocains avec leurs mères aux relations qui lient les singes entre eux.

Durant la Coupe du monde, de nombreux joueurs marocains ont célébré chaque succès de l’équipe avec leurs mamans, les invitant parfois sur le terrain pour célébrer. L’animateur de télévision danois Christian Hogh Andersen a comparé les liens fusionnels qu’entretiennent les joueurs avec leurs mères aux relations qui lient les singes entre eux. Sur une vidéo postée sur Twitter, on peut voir l’animateur danois avec une photo sur laquelle se trouvent trois singes.

Après cet incident raciste, la chaîne de télévision TV2 a présenté ses excuses « pour le commentaire inapproprié et offensant d’un animateur ». Ce dernier a ensuite indiqué : « Je suis vraiment désolé d’avoir fait une comparaison totalement erronée. Cela n’a jamais été mon intention, mais c’est à la fois faux et offensant, et je tiens à m’en excuser. »