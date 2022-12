Une villa inhabitable suite à un gros incendie ce dimanche matin à Saint-Sauveur

On ne déplore heureusement pas de blessé ni de personne intoxiquée par les fumées. « La toiture est par contre très endommagée, elle est éventrée et la maison est inhabitable. Les habitants devront être relogés ».

Une villa située rue du Mont Doyelle à Saint-Sauveur, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing a pris feu ce dimanche matin vers 6h30. L’incendie a débuté dans le grenier. « Nous avons été appelés pour l’incendie d’une villa quatre façades de plain-pied, isolée, en retrait de la rue. Le feu a pris au grenier. Un poêle à bois avec une buse apparente traverse le grenier et cela a communiqué le feu à des matières inflammables. Il n’y a donc aucun doute sur l’origine accidentelle de l’incendie », affirme le Capitaine Stasik de la zone de secours de Wallonie picarde, en charge des opérations.

De gros moyens ont été déployés pour éteindre le feu. « Nous avons envoyé sur place deux autopompes, un camion échelle et un véhicule de commandement de Leuze, deux citernes de Rebaix et une autopompe et une citerne de Renaix ».