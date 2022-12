Seule une piste de ski, de descente, est encore ouverte dans les Cantons de l’est

Selon le bulletin d’enneigement de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique, on peut encore pratiquer la glisse sur un seul site ce dimanche, dans les Cantons de l’est : Ovifat. On peut y pratiquer la luge sur une piste couverte d’une dizaine de centimètres de neige. Quant aux amateurs de descente, ils doivent se résoudre à ne dévaler que la piste bleue, couverte d’une trentaine de centimètres. La rouge et la verte, elles, sont fermées. La couche n’y est que de 5 centimètres.

Pour ce qui est du ski de fond, aucun centre de location n’est ouvert dans la région.