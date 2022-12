Miss France 2023: Sylvie Tellier, en larmes, fait ses adieux au concours

En 2005, elle avait pris la direction du concours à la suite de Geneviève de Fontenay, à qui Sylvie Tellier a tenu à quelques mots. « Je voudrais aussi vivement remercier Geneviève de Fontenay. J’ai beaucoup appris auprès d’elle et je l’embrasse très fort. Je tenais également à vous remercier, vous les Français. J’ai une pensée pour tous ceux que j’ai rencontrés lors de mes déplacements dans les moindres recoins de notre beau pays. Je vais continuer à m’engager pour le rayonnement de la France, des entreprises françaises et de leur savoir-faire », poursuit-elle. Enfin, Sylvie Tellier a eu une pensée par Jean-Pierre Pernaut, décédé plus tôt dans l’année et qui avait été choisi pour être le président du jury l’an dernier. « Nous avions eu la chance de l’avoir ici à nos côtés l’an dernier et il m’a tant aidée à faire rayonner ce concours. On l’embrasse fort. »