Cérémonie de clôture et le match Argentine-France: le programme complet de ce jour de finale

Argentine – France. L’affiche est alléchante entre deux nations sacrées à deux reprises en Coupe du monde. L’une est portée par Lionel Messi, qui pourrait atteindre le pinacle du football en s’offrant un premier titre mondial pour son dernier tango. L’autre, dans le sillage de Kylian Mbappé, s’érige comme l’une des meilleures nations des 25 dernières années.

de videos

Dimanche (16h) sur la pelouse du stade Lusail, acquis à l’Argentine, deux constellations vont se croiser. Messi voudra tirer sa révérence internationale en brandissant le seul trophée majeur manquant à son palmarès. Il imiterait alors Diego Maradona, idole du peuple argentin depuis le sacre de 1986. De l’autre côté, Kylian Mbappé, bientôt 24 ans, vise déjà une deuxième couronne mondiale après celle de 2018.

Les Bleus, inquiétés par un virus ces derniers jours, ont vu tous leurs éléments faire leur retour. Varane, Konaté et Coman, malades, ainsi que Théo Hernandez (genou) et Tchouaméni (hanche), étaient présents samedi en début d’entraînement.

Si Didier Deschamps doit composer avec ce virus, Lionel Scaloni a affirmé que son équipe « ne devrait pas trop changer ». L’Argentin a échafaudé un plan pour contrer les Français alors que Deschamps, prudent, a estimé que l’Albiceleste pouvait changer son système.

Avant le match, la cérémonie de clôture est prévue à 14 h 30. Les organisateurs précisent que le spectacle durera environ 15 minutes, avec pour thématique « l’union des peuples pendant les 29 jours du tournoi à travers la poésie et la musique ». Les artistes ayant composé la bande-son officielle de cette Coupe du monde sont attendus sur scène pour interpréter leurs morceaux.

Les organisateurs ajoutent sur les artistes présents : « « Une nuit inoubliable » se terminera par un mash-up des chansons de la bande-son officielle qui ont rythmé l’épreuve. En direct devant le public du stade et une audience mondiale, Davido et Aisha chanteront « (Hayya Hayya) Better Together », Ozuna et Gims interpréteront « Arhbo », tandis que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad et Manal illumineront l’enceinte avec « Light the Sky ». »