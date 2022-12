Qui est Indira Ampiot, Miss France 2023?

Elle n’a que 18 ans et c’est une année de rêve qui s’offre à elle, la couronne de Miss France désormais sur la tête et l’écharpe sur l’épaule. Indira Ampiot n’a pas pu cacher son émotion lorsque son nom a été prononcé samedi soir, au terme d’une soirée électorale un peu spéciale puisque c’était la dernière pour la directrice générale du Comité Miss France, Sylvie Tellier (44 ans) qui avait annoncé qu’elle rendait son tablier pour être remplacée par Cindy Fabre.

Une revanche pour sa mère

Miss Guadeloupe est âgée de 18 ans seulement. Son père est responsable digital d’une entreprise qui envoie des SMS, et sa mère, employée à la Sécurité sociale. Elle s’apprêtait à démarrer des études en communication mais a mis sa scolarité en pause pour se consacrer au concours. La tradition de Miss est ancrée dans l’histoire familiale puisque sa maman avait aussi participé à Miss Guadeloupe en 1998, en terminant sur la deuxième place du podium en tant que première dauphine. Alors, pour Indira, c’est un peu une revanche qu’elle avait prise lors de ce titre départemental. « Elle avait gardé les cassettes VHS du concours, son écharpe bien sûr, et puis les albums photos. En étant petite et en ayant grandi au milieu de tout cela, j’ai eu envie d’y participer. C’était un rêve de petite fille, j’étais éblouie et fan de ma mère. C’est une bombe atomique, il faut l’écrire ! ».