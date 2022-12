Julien Doré répond aux critiques de Michel Fugain

Julien Doré fait partie de ses stars discrètes qui n’hésitent pas à répondre aux critiques qui leur sont faites. Sa dernière victime en date ? Michel Fugain, qui dans nos colonnes, expliquait ne pas apprécier le travail du chanteur de « Coco Câline », ni celui de Benjamin Biolay. « Ils ne savent pas faire de chansons populaires. Ils ont été élevés avec de la chanson rive gauche plus ! Vianney, c’est bien, mais je suis plus circonspect avec Benjamin Biolay, dont je ne sais pas à quoi il sert et Julien Doré avec ses cheveux longs, » nous révélait Michel Fugain, dans votre Ciné-Télé-Revue de cette semaine.

Une pique contre Julien Doré qui est arrivée jusqu’aux oreilles de celui-ci. Sur Instagram, le chanteur a décidé de répondre en story. Il y partage un article parlant d’un clash dans lequel Michel Fugain a été pris, accompagné des trois smiley mort-de-rire. Dans une seconde story, il partage les paroles de « Fais comme l’oiseau », une chanson de Michel Fugain, en choisissant un extrait particulier : « Je n’y crois pas, je n’y crois plus, je suis perdu. Fais comme l’oiseau. Ça vit d’air pur et d’eau fraîche, un oiseau. » La vidéo qui accompagne la chanson montre le chanteur tomber de scène.