Les préventes s’ouvrent pour la 25e Franche foire de Franchimont

En 2023, pour la 25e édition de la Franche foire de Franchimont, les 19 et 20 août, le comité organisateur a décidé de privilégier autant que possible les préventes. Comme les affluences sont limitées, il est plus judicieux d’acquérir sa place avant l’événement, pour le samedi, le dimanche ou tout le week-end, conseille le conseil d’administration.

Sur place, le prix serait de 25 € pour le samedi, de 15 pour le dimanche et de 30 pour tout le week-end. En prévente, dès ce lundi 19 décembre, il n’en coûtera que 18, 13 et 22 €, à majorer de 0,50 € pour frais de dossier. Néanmoins, ces tarifs devraient augmenter au fil du temps et des préventes. Autant ne pas tarder, donc.