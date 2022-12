Noël des Mômes à Charleroi: deux bus anglais sillonnaient la ville pour conduire les petites têtes blondes à diverses activités gratuites

Dans le cadre du Noël des Mômes, les enfants s’arrêtaient à divers endroits de la ville.

À l’Eden pour un atelier Voix avec Sysmo, au Village de Noël pour découvrir les chalets et la patinoire, au Théâtre Marignan pour des contes chaleureux, à Charleroi danse pour le spectacle « Temps de Baleine », à l’École Cobaux pour un atelier de « boulangerie mobile », à la bibliothèque Rimbaud pour « L’orgue de BarabaRire », à la Maison de la Laïcité pour le Couloir des Illusions, à Quai 10 pour des projections du « Chat Potté 2 » et « Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie »…