Un gros coup de pouce pour aider Plombières à résister aux crises environnementales

Sept projets ont été adoptés dans le cadre de l’appel à projets « Résilience », qui devrait permettre de lancer des actions en phase avec la Stratégie Wallonne du Développement Durable (SWDD3) validée par le Gouvernement de Wallonie en septembre. Ils prévoient de mettre en place des lieux de dialogue, de sensibilisation, de formation ou d’organiser des événements dédiés à mieux préparer la Wallonie aux risques environnementaux et climatiques. Pour Céline Tellier, ministre de l’Environnement, « Il nous faut « reconstruire », mais reconstruire en mieux, en tenant compte des erreurs du passé et des défis du futur. Il s’agit de rendre notre territoire plus résilient et plus solidaire. Il nous faut nous équiper à différents niveaux pour être plus forts face aux risques environnementaux et climatiques qui sont aujourd’hui notre quotidien. »

À Plombières, la volonté est de sensibiliser et former les citoyens à la prévention et la gestion des crises environnementales (culture du risque), en tenant compte des leçons des inondations de l’été 2021.

À l’échelon local, le projet sera mené par la Maison de la transition, pour laquelle la salle AMTF va être rénovée. « L’objectif est de faire une analyse de notre territoire communal pour voir de quelle manière on doit s’adapter pour être plus résilient », explique Marie Stassen, la bourgmestre. Laquelle précise qu’il s’agit d’un projet citoyen, et que la commune n’en est que partenaire.