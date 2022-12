3 raisons d’être étourdi par les artistes du Cirque World’s Top Performers

1. Le Cirque du Soleil ne passe pas pour les fêtes de fin d’année ? C’est l’occasion de découvrir le Cirque World’s Top Performers, qui se produira avec le spectacle « Alis » du 29 au 31décembre au Cirque Royal et qui promet des numéros tout aussi étourdissants, même si plus dépouillés sur le plan visuel, permettant du coup d’apprécier encore davantage les performances. « On a voulu enlever les effets spéciaux, les machineries pour remettre au centre de la scène les top performers », nous explique Gianpiero Garelli, le fondateur de la troupe. Et Asia Tromler, qui campe Alis dans le spectacle, d’ajouter : « On repousse les limites du corps humain. Le public peut voir des choses incroyables, qui sont davantage des effets spéciaux du corps humain. »

2. La troupe rassemble quelques-uns des meilleurs artistes et acrobates au monde, dont bon nombre sont passés notamment par le Cirque du Soleil. Equilibristes, acrobates, clowns, chanteurs, musiciens tous réunis sur scène à travers quatorze numéros exceptionnels, pour la plupart inédits dans leur genre. « J’ai créé cette compagnie en 2015 alors que je travaillais dans le secteur événementiel et que j’avais souvent des clients qui me demandaient d’avoir le Cirque du Soleil pour des soirées de gala », poursuit Gianpiero Garelli. « Comme ce n’était pas possible de les avoir pour une soirée, j’ai créé un spectacle avec des artistiques du Cirque du Soleil venant juste pour les soirées de gala. Et puis, une ville m’a demandé qu’on passe chez eux et c’est comme ça qu’on a organisé notre première tournée. On a commencé par 3 villes, en 21 jours et on a été sold-out ! C’est comme ça que l’histoire a commencé et que la troupe a été créée. Ici, à Bruxelles, c’est la première fois qu’on se produit dans un pays francophone. »