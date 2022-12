Féeries de Noël à Courcelles avec le conteur, musicien et artiste belgo-marocain Mousta Largo !

Fatima ! C'est ainsi que Mousta Largo rebaptisait la bourgmestre de Courcelles Caroline Taquin, montée sur scène dans le cadre de son spectacle. Sous le chapiteau chauffé des Féeries de Noël, à la place Roosevelt, le conteur, musicien et artiste belgo-marocain a suscité des échanges entre enfants et adultes afin de permettre aux émotions comme la peur et l'angoisse de se libérer.

Et le programme pour les prochains jours est tout aussi attrayant. Le 19 décembre : marché des produits locaux, le 20 : Journée de l’inclusion sportive et culturelle, le 21 à 19h30 : Afterwork jazz de l’académie de Courcelles, le 22 à 19h : Le Noël des animaux, le 23 à 17h : parade des personnages par Sono Babis, le 25 de 17h à 19h: présence du Père Noël, le 28 : animation de la coordination de l’enfance, le 29 à 20h : spectacle humoristique de Marc Herman et le 30 dès 18h: grande parade lumineuse et clôture avec soirée DJ Roller.