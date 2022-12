Arlon se sépare d’un domaine forestier de 355 hectares: «la Ville vend les bijoux de famille», lance Jean-Marie Triffaux (Pour vouS)

Arlon avait acquis dans les années 80 le domaine forestier du Risque-Tout à Viroinval après avoir été exproprié, au profit de la Défense, du bois de Fouches. Un domaine de 355 hectares et qui représente actuellement 20 % des bois arlonais. Une phrase que l’on pourra bientôt écrire au passé puisque la Ville a décidé d’un accord de principe pour vendre ce bien à la Région wallonne pour un montant de 4.597.000 euros. La Ville a prévu que ce montant soit affecté à un fonds de réserve destiné à des projets forestiers ou en faveur de la biodiversité et de la qualité des espaces naturels.

Une vente de bois qui a « scié » (sic) Jean-Marie Triffaux, conseiller communal du groupe Pour vouS. « Viroinval, ce n’est pas anodin. C’est 20 % de nos propriétés boisées. C’est plus de 100 hectares de feuillus… Vous parlez de difficultés de la gérer à distance, mais cela fait 40 ans qu’on l’a géré à distance. À vous écouter, on croirait que c’est la brousse là-bas. » Ce dernier s’est aussi montré dubitatif quant à l’argument financier. « Vous parlez de rentrées faibles. J’aimerais qu’on me présente un tableau avec toutes les recettes des coupes ordinaires et extraordinaires sur les 20 dernières années. Quand on a une poule qui pond des œufs d’or, on ne la vend pas ! »