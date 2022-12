Les conseils zéro déchet de Tibi: place à la garde-robe d’hiver, il est temps de faire le tri!

Cette année, le beau temps du mois d’octobre a certainement retardé l’opération mais c’est maintenant le moment idéal pour procéder à un tri efficace et pour donner ou revendre les vêtements dont nous n’avons plus besoin… ou envie. Tout ranger permet de visualiser l’ensemble des vêtements que l’on possède et d’éviter les achats compulsifs. Comment s’y prendre ?

2. Un deuxième tas pour les vêtements dont on ne veut absolument plus.

3. Un troisième tas pour les vêtements pour lesquels on hésite : car ils ont été beaucoup mis, ils sont abîmés, ou ils ont une valeur sentimentale mais ne sont plus portés depuis des années…

Pour les vêtements que l’on ne souhaite plus garder, il y a plusieurs possibilités : les revendre sur des sites de seconde main, en brocante, etc. Les donner à des proches, des associations. Ou encore les déposer dans les bulles à textiles Terre. Les rafraîchir : blanchir un tee-shirt jauni, recoudre un trou ou simplement laver le vêtement… Les upcycler : la robe en coton mangée par les mites peut devenir un super débardeur et des sacs à vrac ; la forme d’une jupe ou d’une robe peut être adaptée ou raccourcie pour les porter différemment et leur donner une seconde vie.

Pour les vêtements pour lesquels on hésite, on peut ensuite les conserver en fonction de la place que l’on aura pu récupérer ou on peut les confier à une association qui les donnera à des personnes qui en ont vraiment besoin.