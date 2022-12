Louane bloquée au Canada: «J’ai pleuré devant la police, le consulat et l’hôtel»

Partie au Canada pour fêter son 26e anniversaire, la chanteuse Louane a vécu un véritable enfer. Accompagnée de sa fille, Esmée, la star voulait simplement rejoindre son compagnon, Florian Rossi, actuellement au Canada pour travailler sur une collaboration avec Stromae. Malheureusement pour elle, le séjour ne s’est pas déroulé comme prévu.

de videos

Lire aussi Critiquée sur son physique, Louane répond à ses détracteurs: «Ça ne me touche pas longtemps» (vidéo)

Sur Tik Tok, la chanteuse raconte sa mésaventure : « Je rentre avec mon mec et ma fille et le sac, posé sur la poussette tombe sans que je ne vois alors qu’il y a mon passeport et celui de ma fille dedans. On descend à l’accueil de l’hôtel pour vérifier les caméras, on voit que je rentre sans le sac, on décide alors que retourner à la salle pour vérifier leurs caméras et on remarque que j’ai encore le sac. On passe alors la nuit à le chercher sans résultat », raconte-t-elle.