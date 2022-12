Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsque les douze coups de minuit sonnent le 1er janvier, entendre le bruit reconnaissable des feux d’artifice dans le ciel fait partie intégrante de la tradition de la nouvelle année. Vient ensuite la symbolique des embrassades et la fête qui s’en suit. Du moins, pour les plus résistants de la bande.

Néanmoins, ces dernières années, les choses ont quelque peu évolué. La pandémie de Covid-19 a interdit les objets pyrotechniques durant quelque temps, cette fois, c’est la crise économique qui pourrait pousser les gens à ne pas dépenser des sommes assez importantes pour des feux d’artifice. Bien que certains feront, sans aucun doute, une entorse pour conserver les mœurs et les festivités de fin d’année.

Bien que les moeurs ont changé, la tradition du feu d’artifice reste ancré dans nos moeurs en cette fin d’année. - BL

Depuis peu, il est proscrit d’utiliser des feux d’artifice à n’importe quel prix. Les autorités communales encadrent de plus en plus leur utilisation. Selon l’endroit, des règles différentes peuvent être mises en vigueur. Un petit coup de fil à la commune avant l’achat d’artifices peut être judicieux. Au risque de dépenser de l’argent et le perdre tout aussi rapidement… Si plusieurs précautions sont omises, les artifices sont une source très importante de danger. Ils peuvent provoquer de graves brûlures voire entraîner un décès tragique dans les cas les plus extrêmes. Il est ainsi recommandé d’acheter les outils de pyrotechnie dans des enseignes reconnues et spécialisées. À Comines, par exemple, une mécanique est à respecter avant utilisation.