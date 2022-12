Coupe du monde: malgré l’élimination contre la France, Gareth Southgate va rester à la tête de l’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024

Gareth Southgate va rester à la tête de l’équipe nationale d’Angleterre jusqu’à l’Euro 2024, a confirmé dimanche la fédération anglaise de football (FA).

« Nous sommes enchantés de confirmer que Gareth Southgate poursuit l’aventure en tant que sélectionneur de l’Angleterre et mènera notre campagne pour l’Euro 2024. Gareth et Steve Holland (son adjoint, ndlr) ont toujours pu compter sur notre soutien et notre préparation pour l’Euro débute maintenant », a déclaré Mark Bullingham, CEO de la FA, dans un bref communiqué.

Southgate, 52 ans, a un contrat jusqu’en 2024 avec la FA mais, après l’élimination en quarts de finale du Mondial contre la France, il avait déclaré qu’il réfléchirait à son avenir.

L’ancien défenseur a pris la tête des ’Three Lions’ en 2016 qu’il a mené à une quatrième place lors du Mondial 2018 après une défaite en petite finale contre les Diables Rouges et à la finale de l’Euro en 2021, perdue aux tirs au but contre l’Italie à Wembley.

L’Angleterre a été versée dans le groupe C des qualifications pour l’Euro 2024 organisé en Allemagne avec l’Italie, la Macédoine du Nord, l’Ukraine et Malte. Les qualifications débuteront en mars 2023.