Cela fait jaser: le centre de Villers-Perwin envahi par les voitures, car un Sombreffois y a ouvert un club libertin, «je me battrai pour qu’ils s’en aillent!», déclare le bourgmestre

PV de mauvais stationnement

Par la rédaction

Outre le règlement communal non-respecté, le bourgmestre voulait également voir ce qu’il pouvait faire au niveau du stationnement envahissant. « Nous allons en parler avec notre chef de corps dès ce lundi. S’il faut mettre des PV, on en mettra ! »

Une politique de PV pour mauvais stationnement, voilà déjà qui satisferait certains riverains que nous avons pu rencontrer ce samedi : « Déjà, jeudi soir, on avait entendu un fond musical, pas gênant, pas comme celui d’une discothèque, mais ça nous avait surpris », confie ainsi une habitante de la rue. « On ignorait ce qui se passait. Et c’est vrai que ce même jeudi soir, en rentrant, nous avions été surpris par le nombre de voitures sur la place et dans notre rue. Une voiture gênait même l’entrée de notre cour principale ! On en parlait avec mon mari : un tel cercle, dans notre village, ça peut aussi faire perdre de l’attrait aux biens immobiliers. Qui voudrait d’une telle activité à côté de chez soi ? »

Argumentaire adopté également par le bourgmestre : « Aucun Villersois n’irait là, de peur d’être reconnu, soyons honnêtes. Tout cela n’amène rien pour notre commune, si ce n’est une mauvaise image, au contraire des précédentes activités menées dans ce bâtiment, qui fut occupé par un restaurant et par un magasin de déco. » Non, ici, on n’a pas fini de parler de la rue Gaston Boudin.