Des cadeaux originaux et locaux à offrir pour Noël cette année

Le prix dépend de la longueur de l’histoire à livrer, et peut varier entre 500 € (une quinzaine de pages) et 2.000 € (une centaine de pages). Si vous êtes intéressés, vous pouvez offrir le cadeau sous forme de bon, sous le sapin. Pour plus d’informations, consultez le site internet alexandra-m.be ou contactez l’adresse mail alexandramathelot.m@gmail.com .

2. Un kit de culture de champignons

Pour les amoureux de la nature, l’entreprise éco-responsable Au Grand’terre située à Pepinster propose des kits de culture biologique de champignons. Vous pourrez ainsi cultiver vos propres champignons chez vous et ce, durant tout l’hiver. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous aurez vos propres champignons.

Vous pourrez cultiver vos propres champignons. - iStock/Photo prétexte

Les kits sont fabriqués en Belgique et coûtent 20,95 €, que ce soit pour les champignons blancs ou bruns. Pour les commander, rendez-vous sur l’e-shop de l’entreprise. La livraison coûte 5 €.

3. Une lampe de lecture de cou

Pour une lampe de lecture confortable, vous pouvez vous tourner chez la librairie spadoise Bab’s Art, la seule entreprise belge qui distribue des lampes de cou, prévues pour lire confortablement dans le noir sans embêter les personnes autour de soi. Elles proposent trois intensités lumineuses et trois types de lumières : jaune, blanc et bleu.

La librairie propose une lampe de lecture confortable. - Babs’Art

On commande sur le site internet de la librairie. Coût : 29,99 €.

4. Des contes folkloriques à propos de l’Amblève

Les passionnés d’histoires et de légendes apprécieront certainement la bande dessinée « Contes et Légendes aux Fil de l’Amblève », paru chez Dyade Éditions en avril dernier. Six auteurs proposent de découvrir (ou redécouvrir) certaines légendes au fil des 64 pages. L’album est signé Stéphane Dizier, Sébastien Jacqmin, Emy C, Gil, Laure Virzi et Alice Fischer.