Redécouvrez l’histoire de «Sissi» sur RTLplay

La jeune Elisabeth se retrouve bien malgré elle, mêlée à la politique et aux discussions de la cour de Vienne lorsqu’elle épouse l’Empereur Français-Joseph d’Autriche. Franz, comme il est surnommé, est à la tête de l’Empire le plus puissant d’Europe. Malgré son jeune âge et sa méconnaissance de la politique intérieure, Sissi est prête à tout pour aider son mari et devenir incontournable dans son pays, mais aussi dans toute l’Europe du 19e siècle.

Cette nouvelle adaptation de la vie de la plus célèbre des impératrices retrace les premières années de règne d’Élisabeth. Certes imparfaite, à l’image de son héroïne, la série « Sissi, l’impératrice » se veut tout de même un reflet moins romantique du parcours de l’impératrice, par rapport aux « Sissi » de Romy Schneider. La série aborde différents thèmes, comme le deuil, le mariage, les enfants, la guerre.