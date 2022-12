Trois ans de prison avec sursis requis contre un des agresseurs du Bastognard Mathis Pondant passé à tabac dans le carré à Liège

Gravement blessé, le jeune homme avait été laissé inconscient sur la route. Une première voiture l’avait évité mais une seconde l’avait écrasé. Mathis Pondant souffre d’un traumatisme physique et moral pour la vie. Cinq des six auteurs de ces agressions avaient été condamnés à des peines de 42 mois de prison avec sursis. Le sixième était décédé entretemps.

La nuit du 7 au 8 septembre 2016 à Liège, vers 04h00, Mathis Pondant, 18 ans au moment des faits, avait été agressé à deux reprises alors qu’il se trouvait au centre de Liège. Le jeune homme avait d’abord été agressé par un groupe de quatre individus, puis, une heure plus tard, par le même groupe étendu à six personnes.

Le tribunal avait retenu des préventions de tentative d’extorsion, de vol avec violence et de coups et blessures avec incapacité définitive. Un seul des prévenus, présent lors de la seconde scène, avait fait appel de la décision.

Devant la cour d’appel, ce prévenu a affirmé qu’il n’avait pas participé à l’agression et s’était contenté d’y assister de manière passive. Il a sollicité son acquittement. Mais le parquet général le considère bien impliqué dans les faits de coups. L’avocat général a épinglé sa lâcheté, le fait qu’il ne s’est pas dénoncé et qu’il soit entré dans un pacte de silence, son absence de prise de conscience et les conséquences dramatiques pour la victime.