Coupe du monde: découvrez les plus belles images de la cérémonie de clôture (photos)

Juste avant la finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine à la France, la cérémonie de clôture fera patienter les 88 000 spectateurs attendus au Lusail Stadium. Cette cérémonie débute ce dimanche à 14h30 et le spectacle va durer 15 minutes et fera référence à l’union des peuples pendant les 29 jours du tournoi à travers la poésie et la musique.

« Une nuit inoubliable » se terminera par un mash-up des chansons de la bande-son officielle qui ont rythmé l’épreuve. En direct devant le public du stade et une audience mondiale, Davido et Aisha chanteront « (Hayya Hayya) Better Together », Ozuna et Gims interpréteront « Arhbo », tandis que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad et Manal illumineront l’enceinte avec « Light the Sky ».