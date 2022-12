Le voyage en chansons de Véronique Dicaire au Forum de Liège

Véronique Dicaire a exprimé sa joie de retrouver le public liégeois après deux ans d’attente malgré une petite voix « cochonne » comme on dit chez elle, c’est-à-dire, diminuée par un virus. Elle était accompagnée d’une guitare, d’une batterie et d’un clavier placés dans des cages illuminées et a multiplié les allusions à la Cité ardente.

Elle a débuté son récital vocal par des extraits de chansons de Tina Arena, Jane Birkin et Kim Karnes puis de ses deux coups de cœur, Clara Luciani et Juliette Armanet. Elle a ensuite revisité l’émission de télévision qui était présentée par Guy Lux, le « Palmarès des chansons » avec Sheila, France Gall et Sylvie Vartan aux côtés de trois danseuses et trois danseurs.