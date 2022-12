Le prof harcelait un de ses élèves qu’il trouvait «trop gros»: 3 mois de prison requis contre un instituteur de la Basse-Meuse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On lui reproche d’avoir harcelé un de ses élèves en raison de son surpoids, et ce entre 2019 et 2020.

L’homme est titulaire, en sixième primaire, et son avocat a souligné qu’en 30 ans de métier, il n’a jamais connu, avant ceci, de problème particulier : « Je suis adoré des enfants à qui j’enseigne ! Je n’ai même pas besoin de mettre de mauvaises notes pour me faire respecter », a expliqué le prévenu, qui nie le harcèlement scolaire lui étant reproché.