À Couvin, le niveau du réservoir d’eau potable du Ry de Rome inquiète: « Il s’agit du niveau le plus bas rencontré ces six dernières années»

Les personnes habituées à se balader aux abords du barrage du Ry de Rome, à Petigny (Couvin), ont été interpellées par le niveau particulièrement bas de cet immense réservoir d’eau potable.

Avec la tour, on voit bien la différence de niveau entre la partie claire et la zone non immergée. - JLP

« Avec ma compagne, nous promenons chaque jour nos chiens autour du lac du Ry de Rome », confie Michel. « Avec la sécheresse de cet été, le plan d’eau est descendu à un niveau encore jamais atteint depuis sa mise en service. On dirait qu’il est 3 mètres en dessous de son niveau habituel. »