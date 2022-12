Huit loups quittent la meute du Domaine des Grottes de Han (vidéo)

Les loups de la portée du couple alpha, Gery et Keysa, ont atteint l’âge de la majorité sexuelle et peuvent ainsi s’émanciper de leur meute. Une première opération a été menée, il y a quelques jours, par le vétérinaire du domaine dans l’espace de vie des loups arctiques. Huit mâles ont été fléchés afin d’être endormis et isolés de la meute avant leur transfert.

L’équipe de soigneurs du domaine et des représentants de Sainte-Croix ont veillé au bien-être des huit loups lors de leur transfert. Le Domaine de Grottes de Han et le Parc Animalier de Sainte-Croix collaborent depuis de nombreuses années. Ils ont déjà réalisé des transferts d’animaux par le passé, notamment deux oursons nés à Rochefort, mais aussi le cerf Jean-Louis, grand vainqueur du Brame cette année, confié à Han par Sainte-Croix.