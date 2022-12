Image surprenante à cause du froid glacial en Belgique: trois voitures ont été endommagées, «le béton s’est effondré, créant une fosse» (photo)

Les automobilistes ont été surpris par ce qu’il s’est passé. Et ils n’ont pas pu l’éviter. Ce dimanche, sur la liaison nord-sud en direction d’Hasselt, une partie de la route s’est soulevée. La raison ? Le froid glacial.

La police a dû intervenir pour placer des avertissements du danger car les trois voitures qui n’ont pu l’éviter étaient sur le bas-côté et endommagées. « Les dégâts étaient localisés sur une partie de la voie de gauche, juste avant la sortie », explique l’Agence des routes et de la circulation flamande (AWV) à nos confrères du Belang van Limburg. « Le béton s’est effondré, créant une fosse. Vraisemblablement, il y avait eu des dommages sous-jacents dans le secteur depuis un certain temps. »