Factures d’énergie non-reçues: attention, le fournisseur peut vous réclamer votre dette pendant cinq ans!

Depuis novembre 2021, des milliers de Belges attendent en vain leur facture de régularisation pour l’électricité. En théorie, cette facture de régularisation aurait dû tomber six semaines après leur relevé de compteur. Mais, suite à un problème informatique sur la plateforme d’échange de données entre les gestionnaires de réseau (Ores, RESA, etc.) et les fournisseurs d’électricité (Engie, Luminus, TotalEnergies, etc.), des milliers de dossiers sont actuellement bloqués. Impossible pour ces consommateurs d’obtenir leur facture finale pour les 12 mois concernés, malgré des coups de fil et des mails à leur fournisseur. « Je m’inquiète évidemment car, vu la hausse des prix de l’énergie, même si j’étais encore en contrat fixe en 2021, cette facture de régularisation me fait peur », explique Laura, une habitante de la région namuroise qui n’a toujours pas reçu son décompte final prévu initialement fin octobre 2021. « C’était le relevé de mon contrat fixe qui arrivait à échéance. Si tout va bien, mes acomptes auront suffi et je n’aurai pas à repayer. Mais si ma consommation avait été mal évaluée, ou si j’avais consommé plus que prévu, alors la facture pourrait s’avérer très salée et je serais obligée de demander un étalement des paiements… D’autant qu’on paie maintenant plus cher, en contrat variable, qu’avant ». Pour d’autres Belges, ce sont les factures d’acompte mensuel qui font défaut.

Il y a deux semaines, le Service de Médiation fédéral avait déjà reçu 2.798 plaintes concernant la facturation tardive de factures d’énergie (électricité et/ou gaz naturel). Test Achats a demandé une solution de toute urgence, après avoir déjà reçu plus de 400 plaintes au sujet de retards de factures énergétiques. « Test Achats exige un délai bien clair dans lequel Atrias devra résoudre les problèmes. Test Achats est en contact avec les fournisseurs et les gestionnaires de la distribution, et demandera notamment à la CREG d’imposer des sanctions au cas où les délais promis ne seraient pas respectés ».

Mais attention, mieux vaut être prévoyant et de mettre de l’argent de côté en prévision de la facture corrigeant ce retard de facturation. En effet, ces factures énergétiques ne sont prescrites qu’après 5 ans, selon la réglementation en vigueur. Cela signifie qu’un fournisseur dispose encore de 4 ans, actuellement, pour vous présenter une facture de décompte de novembre 2021…

Un délai qui varie selon les factures et les secteurs concernés. Ainsi, pour les impôts, les taxes auto, les précomptes immobiliers, L’État peut vous réclamer de payer votre dette jusqu’à 5 ans après. Idem pour les factures d’eau et de télécoms, souligne le SPF Économie. Par contre, une dette pour une indexation de loyer, pour un achat traditionnel chez un commerçant (alimentation, vêtements), le délai n’est que d’un an. Et il n’est que de six mois pour une dette d’hôtel ou de restaurant. Factures d’hôpitaux, de soins de santé, de médecins ? Là, ils ont 2 ans pour vous réclamer vos impayés. Mais les vétérinaires ont 10 ans pour se retourner contre vous en cas d’impayés… Les avocats et les experts disposent de 5 ans, tout comme votre ex pour des impayés de pension alimentaire et votre propriétaire pour un loyer dû. Enfin, dans le secteur de la construction, les délais passent à 10 ans pour les entrepreneurs et les prestataires. Idem pour un abonnement impayé dans une salle de sport !