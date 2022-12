Alexander De Croo salue les efforts réalisés: «Un travail colossal, il s’agit véritablement d’une question de vie ou de mort»

Le chef du gouvernement a exprimé ses remerciements envers les communes qui ont apporté leur aide et créé des lieux d’accueil, non seulement pour les demandeurs d’asile mais également pour les réfugiés d’Ukraine.

« La Belgique fait actuellement tout ce qu’elle peut pour offrir aux demandeurs d’asile un toit, des soins médicaux urgents et des procédures plus rapides qui permettent de lever les incertitudes et d’apporter la clarté sur la possibilité d’un avenir ou non dans notre pays », a-t-il ajouté.