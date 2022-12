Action-choc du Carolo Ismaël Nuino et des Engagés: «Cette nuit, nous allons dormir en rue, en plein froid, devant le siège du Premier ministre!»

Des soutiens

Un appel qui a déjà reçu plusieurs réponses, visiblement : « Oui, j’ai eu des messages de différentes personnes, qui me disent être prêtes à me suivre. Il s’agit d’une action des Engagés, j’ignore si des collectifs se rejoindront à nous… On verra : la date n’est pas innocente : passer là luit devant le siège, pour que, ce lundi, nous puissions aborder l’Open VLD et ses représentants qui se rendront ici pour leur bureau de parti. »

Pour l’heure, ce dimanche après-midi, le jeune Engagé se prépare… Physiquement, mais aussi psychologiquement. « Rien que d’imaginer cette nuit dans le froid me fait peur, oui, je l’avoue. C’est pourtant le quotidien de nombre de personnes que nous croisons dans la rue, et pour qui on se dit « C’est difficile pour eux » Ce froid que nous sentirons, c’est celui que ressentent des familles et des enfants chaque soir. Les jeunes de Génération engagée seront aussi présents, ainsi que quelques-uns de nos députés, tel Georges Dallemagne, Christophe De Beukelaer, pour seuls exemples… »