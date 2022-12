Miss-Soignies Haute-Senne 2023: elles seront 12 candidates à convoiter la couronne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche midi dans la salle du Conseil Communal de l’Hôtel de Ville de Soignies se tenait la présentation de presse de l’élection de Miss Soignies Haute Senne 2023. En présence de Michel Lenvain et de son Comité, de la Bourgmestre Fabienne Winckel et de Carinne Delhaye, échevine. Au programme : la présentation des candidates et la remise de leurs écharpes, les informations quant au déroulement de la cérémonie du 4 mars 2023, le verre de l’amitié et pour finir, une séance photos suivie d’une visite au marché de Noël !