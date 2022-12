Patrick surprend ses nombreux clients en fermant sa boucherie emblématique: «Si je suivais mon cœur, je continuerais mais…»

C’est une aventure longue de 32 ans à laquelle Patrick Allemeersch a mis fin cette semaine. Du moins pratiquement. Car à 65 ans, et après une vie consacrée à sa boucherie, celui-ci ne pouvait pas finir brutalement. Mercredi, il a donc vendu ses dernières saucisses et ses derniers steaks mais il continue à s’activer dans son atelier pour préparer des repas de Noël. « Pour quelques voisins et connaissances », explique-t-il au Nieuwsblad. « De cette façon, je reste un peu occupé et la fin est un peu moins brutale après toutes ces années. »

Sa boucherie de village est une véritable institution à Beernem et les clients ne manquaient pas. « Mais il faut bien s’arrêter un jour », avoue-t-il. Sa décision est finalement venue lorsqu’il a fallu renouveler certains équipements de sa boutique. « Si je suivais mon cœur, je continuerais pendant un certain temps encore mais… »