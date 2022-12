Plus de 250 colis distribués aux aînés à l’approche des fêtes à Ouffet

Dans une semaine, c’est déjà Noël. L’occasion pour beaucoup de se retrouver en famille et de s’offrir un présent. Pour certains, la solitude peut s’avérer encore plus importante. Depuis plusieurs années à Ouffet, la commune a instauré la distribution de colis à destination des personnes du 3e âge.

Ce samedi en fin de matinée, le Collège, les conseillers communaux et les conseillers de l’action sociale d’Ouffet sont allés à la rencontre des aînés isolés de 65-70 ans et des ménages de + de 70 ans pour leur offrir un colis. Ce colis est composé d’une bougie de chez Evans et de biscuits et de jus locaux de la boutique Origi’Nell, deux commerces ouffetois.