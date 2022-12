Rien ne se passe comme prévu pour des supporters français qui se sont réunis pour regarder la finale de la Coupe du monde…

Ils pensaient pouvoir soutenir l’équipe de France et vivre à fond la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Il n’en a rien été. Ce dimanche, peu avant 14 heures, personnes ont été intoxiquées par de la fumée, suite à un feu de friteuse dans un appartement, rue Félix-Adam à Boulogne-sur-Mer.

Comme l’explique La Voix du Nord, un couple et ses trois enfants avaient invité deux amis à déjeuner dans leur appartement. Les enfants étaient maquillés aux couleurs de la France et tous avaient prévu de regarder le match de foot ensemble.

Mais un moment d’inattention a bousculé leurs plans. La friteuse a pris feu dans la cuisine. L’invitée s’en est rendu compte : elle a eu le bon réflexe d’imbiber un torchon et de le poser sur l’appareil, ce qui a permis d’éteindre le feu avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Mais elle a inhalé de la fumée en quantité. Se sentant mal, elle devait être transportée à l’hôpital pour y subir des examens. Au contraire des six autres personnes, simplement choquées et moins exposées à la fumée. L’appartement n’a pas été dégradé par les flammes et la famille pourra y retourner quand l’aération mise en place par les sapeurs-pompiers de Boulogne aura permis d’évacuer toute la fumée.