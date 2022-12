Un quinquagénaire victime d’une intoxication au monoxyde de carbone à Schaerbeek

L’habitant, un homme d’une cinquantaine d’années, a été emmené à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

« Une ambulance a été envoyée à l’adresse, dimanche vers 03h00, et ce sont donc les ambulanciers qui, en entrant dans l’appartement, ont vu leur détecteur CO [monoxyde de carbone] se déclencher », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole du Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles. « Les pompiers se sont donc également rendus sur place. Les fenêtres de l’appartement ont été ouvertes et l’habitant a été évacué vers l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger », a-t-il affirmé.