Terrible découverte pour les secours après un accident: un jeune homme retrouvé en hypothermie sévère, il aurait passé des heures dehors sous des températures glaciales avant l’intervention des secours

Un jeune homme a été retrouvé dans un champ, près du rond-point qui fait la jonction entre les départementales D 945 et D 182. Selon les éléments recueillis sur place, le jeune homme se trouvait à bord d’une Ford Mustang noire et roulait en direction de Béthune lorsqu’il a été victime d’une sortie de route. Propulsé en dehors du véhicule sous la puissance du choc, l’automobiliste a été retrouvé à plus de cinquante mètres de la voiture par les secours, dans un état d’hypothermie sévère. Son pronostic vital est engagé. La Mustang, elle, est largement accidentée.

Le témoignage d’un riverain, alerté par du bruit dans la nuit, laisse penser que l’accident se serait produit vers minuit, ce dimanche. Ce qui expliquerait l’état de santé très préoccupant du jeune homme, qui, en plus d’avoir été victime du choc, aurait passé des heures dehors sous des températures glaciales avant l’intervention des secours.